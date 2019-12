Una prima vittoria per le Sardine Nere!

🐟 500 SARDINE NERE SONO SCESE IN PIAZZA! ✊🏽

Le Sardine Nere del Movimento Migranti e Rifugiati Napoli oggi sono scese in piazza per pretendere i propri diritti, un lavoro dignitoso e i documenti e per nuotare contro le onde dell'indifferenza e dell'esclusione.



Un corteo molto determinato, compatto e gioioso, scandendo cori, ha attraversato le strade di Napoli, facendo un'incursione nella zona universitaria, raccogliendo consenso e solidarietà da molti passanti.

Il corteo delle Sardine Nere è arrivato sotto la Questura di Napoli ed è stato ricevuto dal vice questore. L'incontro è durato diverse ore e grazie ala determinazione della piazza si è riusciti a sbloccare diverse problematiche.

🔴 Abbiamo avuto una risposta positiva rispetto al sistema di prenotazione online per la richiesta della protezione internazionale.

🔴 Per quanto concerne il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno la Questura ci ha garantito che non sarà più richiesto il passaporto per tutte quelle nazionalità che non hanno una rappresentanza consolare sul territorio.

🔴 Abbiamo interloquito anche per quanto riguarda il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno che ad oggi risultano essere tempi di attesa insostenibili per le persone che a volte superano gli 8 mesi anche se la legge italiana prevede che non superino i 2 mesi. Su questo attendiamo ancora risposte della Questura e fin quando non le otterremo resteremo in mobilitazione permanente.

Dopo l'incontro con il vice questore, il corteo delle sardine non si è fermato ed ha proseguito in direzione di piazza Municipio dove il Movimento Migranti ha interloquito con il senatore della Repubblica, De Falco (uscito dal Movimento 5 Stelle perché contrario ai Decreti Sicurezza), il quale si è impegnato a dare battaglia per l'abrogazione dei Decreti Sicurezza e dell'attuazione della sentenza della Corte di Cassazione sulla non retroattività dei Decreti Sicurezza.

La nostra lotta non è finita fino a quando non verrà garantito un permesso di soggiorno a tutte le persone che già vivono sul territorio nazionale.

BASTA PAROLE, VOGLIAMO I DOCUMENTI!

Movimento Migranti e Rifugiati Napoli

Ex OPG Occupato - Je so' pazzo

Potere al Popolo!