Il futuro è ora: ripartiamo dalle scuole!

[Ecco un piccolo dossier in aggiornamento sullo stato dell'edilizia scolastica in diverse scuole della nostra città!]

Non vogliamo più scuole che ci crollano addosso!

Le nostre scuole versano in condizioni precarie, è sotto gli occhi di tutti.

I dati, a tal proposito, sono allarmanti: parliamo di migliaia di istituti inagibili e pericolanti. Per noi studentesse e studenti non si tratta di soli numeri, si tratta della realtà che viviamo ogni giorno, delle condizioni che ci restituiscono le nostre aule malandate, i soffitti pericolanti, le palestre inutilizzabili. Da mesi, attraverso i vari collettivi e il SAC ci coordiniamo per portare avanti delle rivendicazioni semplici, nelle nostre scuole come nelle piazze: vogliamo che più fondi e investimenti siano rivolti all'edilizia scolastica a alla scuola pubblica.

Qui un dossier, in continuo aggiornamento, che abbiamo realizzato come Studenti Autorganizzati Campani rispetto alla stato dell'edilizia scolastica in diverse scuole della città. Vi invitiamo a leggerlo, a scriverci per eventuali segnalazioni, a partecipare alle nostre assemblee (ogni Martedì alle 14:30 all'Ex OPG Occupato - Je so' Pazzo).

Organizziamoci insieme!

Studenti Autorganizzati Campani

Clicca qui per vedere il dossier completo e per scaricarlo!