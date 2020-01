15.000 euro per acquistare un Ecografo Portatile? Obiettivo raggiunto!

Sembrava impossibile, eppure ce l'abbiamo fatta!

In un mese, grazie alla solidarietà, alla generosità e all'amore di tantissimi e tantissime, siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo di 15.000 euro!

Questo significa che, a brevissimo, a Materdei ci sarà un Ecografo Portatile disponibile per chiunque ne abbia bisogno, in maniera gratuita e professionale!

Siamo veramente sbalorditi da questo risultato... Quando abbiamo lanciato questa campagna di raccolta fondi sapevamo quanto fosse difficile arrivarci e riuscire a fare questo meraviglioso regalo al quartiere e alla città tutta. Ma siamo felicissimi di esserci dovuti ricredere!

Le centinaia di persone che hanno deciso di aiutarci con una donazione sono la dimostrazione pratica della solidarietà di cui tutti noi siamo capaci, dell'amore insito che proviamo gli uni verso gli altri, della fiducia nei confronti di una comunità che si vede e si riconosce quotidianamente, e di quanto ci sia necessità, oggi più che mai, di ripensare il Sistema Sanitario Nazionale sui bisogni delle fasce più deboli della popolazione...

Se noi siamo in grado di mettere in piedi tutto ciò, com'è possibile che chi ci governa non ci riesca?

Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma non vogliamo fermarci qui! Abbiamo un altro sogno nel cassetto da realizzare...

Conosciamo bene le tante difficoltà della vita: il lavoro, quasi sempre precario, a nero e sottopagato, la responsabilità di avere una famiglia, a cui pare che i soldi non bastino mai, la scuola e l'università, dove ci troviamo sempre l'uno contro l'altro in luoghi inagibili o pericolanti, per non parlare delle continue corse contro il tempo o delle tantissime spese quotidiane che siamo costretti ad affrontare, come quelle per avere un tetto sulla testa o per avere la possibilità di curarci. Sappiamo bene quanto tutto ciò può farci del male, sia spiritualmente che fisicamente...

Vorremmo avere la possibilità di poter regalare un Defibrillatore al nostro quartiere, perché, lo sappiamo bene, e lo sapete bene anche voi, 'a salute è 'a primma cosa!

Da qui all'estate organizzeremo dei Corsi di Primo Soccorso per la nostra comunità e per chiunque voglia aggiungersi a noi, perché laddove non arrivano le nostre istituzioni, vogliamo essere noi, da soli, dal basso a darci gli strumenti per poter sopravvivere anche alle eventualità più nere, dimostrando che basta davvero poco per prenderci cura gli uni degli altri e che dunque tutto questo può e deve essere realtà in ogni angolo della città!

Davanti a chi spreca soldi per mettere le telecamere sulle autoambulanze e militarizza sempre più i nostri ospedali noi vogliamo dimostrare che esiste un altro tipo di sicurezza, l'unica efficace: quella della cura della salute collettiva, della condivisione di saperi, della ricostruzione di una comunità solidale e non più ostile.

La nostra campagna di raccolta fondi resterà attiva fino al 2 febbraio.

Continuate ad aiutarci! Facciamo un altro regalo al nostro quartiere e a tutta la città!

Potrete aiutarci facendo una donazione cliccando su questo link ➡️ tinyurl.com/ecografoportatile

Divisi siamo niente, ma, uniti, possiamo essere tutto!

#pensaallasalute!