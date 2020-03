Pronto Telefono Rosso - Numero di assistenza, segnalazioni e consulenza per i lavoratori!

SERVIZIO ATTIVO PER TUTTA LA DURATA DELL'"EMERGENZA CORONAVIRUS"!

Gli ultimi decreti emanati da quando lo stato di emergenza Corona Virus si è esteso in tutta Italia hanno portato a cambiamenti drastici e repentini su tutte le nostre vite.

In poche ore, tante persone sono rimaste a casa perché l’ufficio era chiuso, non si è potuto recare a lavoro perché le scuole erano chiuse e i bimbi a casa da badare, altri non si son visti rinnovare contratti precari o annullato appuntamenti e commesse.

In tutto questo polverone c’è chi, come spesso succede, tenta di muoversi rispondendo alla logica del “si salvi chi può” o ancora meglio “se proprio devo cadere almeno cerco di farmi il meno male possibile”.

Insomma, dietro la retorica del facciamo tutti dei sacrifici, si stanno celando in questi giorni abusi e negazioni di diritti per tanti lavoratori e lavoratrici.

Per questo motivo come Camera del lavoro di Napoli dell’Ex OPG, abbiamo deciso di contribuire all'attivazione del servizio di assistenza legale telefonica per i lavoratori Telefono Rosso. Per chiarire i dubbi delle tante categorie di lavoratori che si trovano ad affrontare l’emergenza “Coronavirus” e che vogliono sapere come comportarsi di fronte alle nuove richieste e indicazioni, un gruppo di avvocati e attivisti si occuperà di rispondere alle telefonate per raccogliere le segnalazioni, consigliare in merito ad eventuali violazioni, fare orientamento e indirizzo, spiegare quello che la legge e gli eventuali provvedimenti governativi sul tema “Coronavirus e posti di lavoro” prevedono e dirigere verso le altre strutture e le figure che possono intervenire e dare supporto.

Hai un dubbio? Sei stato licenziato “a causa” del corona-virus? Non sai se quello che il tuo datore di lavoro sta pretendendo in questo periodo è legale? Vuoi segnalare la situazione del tuo luogo di lavoro?

Chiamaci, chiedi, segnala:

dal Lunedì al Venerdì

dalle 11:30 alle 13:00 al 3283965965

dalle 13:00 alle 15:00 al 3208719037

dalle ore 18:00 alle 19:30 al 3519675727

dalle 19:00 alle 20:30 al 3272979156