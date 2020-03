Diario di bordo [pt.4]. Gli ultimi ai tempi del Covid-19

Lunedì 23 Marzo 2020

Giornata di spesa alimentare.

La quarta grande spesa in appena 8 giorni.

Sveglia presto, ricca colazione e si va all'Ex OPG per recuperare il furgone. Lista alla mano, diversi carrelli per migliaia di pezzi.

Grazie al crowfounding, anche oggi possiamo effettuare la spesa e comporre 65 pacchi.

Dietro ogni pacco storie di interi nuclei familiari in estrema difficoltà a causa della crisi sociale che sta rapidamente coinvolgendo interi settori della società. Al supermercato mancano alcune cose, ma tanto dopo dobbiamo andare in farmacia, ne troviamo un'altro la vicino...

Portiamo in fila la carovana di carrelli, paghiamo e torniamo all'OPG dove altri volontari sono pronti a scaricare e a comporre i pacchi.

Due battute a distanza, saluti col gomito, si scarica e ripartiamo direzione piazza Carlo III.

Al supermercato recuperiamo quel che mancava, il furgone si riempie incredibilmente di nuovo, e andiamo in farmacia.

Sabato pomeriggio ci avevano segnalato la farmacia Colangelo, dietro piazza Carlo III, che distribuisce disinfettante gratis.

Wow, chissà se possiamo andare a recuperarne un po'.

Prendiamo il telefono, troviamo il numero e chiamiamo. "Ciao, siamo dell'Ex OPG, stiamo effettuando una campagna di solidarietà visto che c'è bisogno e le istituzioni non arrivano". "Aaah", esclamano dall'altra parte, "vi stavamo aspettando! Sappiamo quel che fate, venite a recuperare quel che vi serve, non potremmo farlo ma stiamo dando disinfettante gratis perché le persone devono tutelarsi e in giro molti hanno aumentato i prezzi..."

E così arriviamo ad oggi.

Con le due farmaciste, ci capiamo al volo, è come se ci conoscessimo da sempre pur non essendoci mai visti.

Anche loro in una piccola farmacia stanno facendo un piccolo banco alimentare autorganizzato.

Addirittura.

"Grandissime", diciamo, "purtroppo la povertà incalza, aumenta vertiginosamente, se non ci diamo una mano tra di noi..."

Prendiamo le cose al volo, dobbiamo andare che è tardi, ci scambiamo i numeri, ma prima di andare una foto al volo, anzi facciamo pure un video.

