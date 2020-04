Sportello di supporto popolare. Restiamo uniti nella distanza!

📌 Il Comune di Napoli ha riattivato la procedura dei Bonus Spesa per altri 5 giorni, fino a Venerdì 24 Aprile! I criteri purtroppo non sono cambiati, tantissimi sono rimasti esclusi e abbiamo protestato chiedendo di rivederli quantomeno per alcune categorie. In ogni caso visto che la piattaforma era aperta solo per pochi giorni, comunque tante persone erano rimaste escluse.

Se hai problemi e vuoi un aiuto, mettiti in contatto con noi!

📌 La Regione Campania da lunedì 26 Aprile a giovedì 7 maggio apre la procedura per la richiesta di un bonus per le famiglie sotto una certa soglia ISEE per l'acquisto di dispositivi informatici e le spese relative al babysitting.

Se vuoi sapere come funziona, quali documenti preparare e inviare la procedura insieme a noi, contattaci!



Se non riesci a contattare il centralino del Comune o i CAF accreditati, mettiti in contatto con noi!

Da Lunedi a Venerdi

Mattina (dalle 9:00 alle 13:00): 081 192 40 501 / 331 22 74 454

Pomeriggio (dalle 15:00 alle 19:00) : 334 70 86 452 / 388 35 43 206







Quali sono i criteri adottati dal Comune di Napoli? A chi sono destinati i buoni spesa?

Possono accedere al buono spesa tutti i residenti del comune di Napoli, anche i residenti di prossimità, i richiedenti asilo o richiedenti di protezione internazionale che, alla data del 27 marzo 2020, non abbiano reddito o lo abbiano perso per effetto delle misure restrittive da covid.



Sono previsti criteri di esclusione?

Non possono ottenere il buono i percettori di ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza, chi ha un contratto di lavoro, chi è titolare di trattamenti pensionistici.



A quanto ammonta il buono spesa?

Ogni nucleo familiare ha diritto a 300 euro, con il limite massimo di spesa di 100 euro a settimana incrementata di 20 euro per ogni minore fino a 12 anni. La quota sarà versata in una unica volta? No. Ogni settimana, e per tre settimane, si riceverà via mail o sms un codice pin che darà diritto ad una spesa di 100 euro da completare in una sola uscita.



Che cosa si può acquistare con il buono spesa?

Si possono acquistare alimentari di prima necessità non lavorati (es. sono vietati gli acquisti di bibite e alcolici), prodotti per l'igiene personale, di igiene per la casa e prodotti per la cura di neonati e bambini.



Qual è la procedura per ottenere i buoni spesa?

E' necessario compilare entro il 10 aprile il modulo online a questo indirizzo : Riceverai una prima mail contenente la ricevuta di accettazione o di mancata ammissione con i motivi di esclusione. Successivamente riceverai una mail o un sms contente l'indicazione del supermercato convenzionato, il giorno in cui doversi recare, ed un codice pin da consegnare all'addetto del negozio.



Ho difficoltà con la procedura o non mi è chiaro qualcosa, posso avere aiuto?

emergenzacovid.comune.napoli.it