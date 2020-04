Diario di bordo [pt.10]. Gli ultimi ai tempi del Covid-19

23 aprile 2020

Sesta settimana di consegna di pacchi alimentari, 15 indirizzi sulla nostra lista, 15 pacchi e 2 persone incredibilmente stipate nella mia macchina.

Mi piace vedere che ogni volta che ci organizziamo c’è sempre qualcuno di nuovo che si aggiunge, che vuole partecipare e dare una mano. Passano i giorni e le settimane, ma moltissime persone restano nell'instabilità più totale e continuano ad avere difficoltà nelle cose considerate ovvie dai più, come fare la spesa, e questo ci spinge a continuare a darci da fare, come già facciamo in tempi “di pace”.

Un’altra cosa che mi piace molto è avere sempre una riprova del fatto che, fortunatamente, per i pochi che approfittano dei periodi di tragedia e crisi per sciacallare, ce ne sono sempre molti di più che danno lezioni di onestà e solidarietà, nonostante i problemi. Oggi questa lezione ci è arrivata da una signora di Materdei a cui siamo andati a portare il pacco e che al momento della consegna ci ha detto che ne aveva già ricevuto uno nei giorni scorsi da un’altra associazione, quindi preferiva che il nostro andasse a qualcuno che ne aveva più bisogno. “Non è giusto”, ci ha detto, “poi va a finire che io ricevo aiuti da voi e da loro e qualcun altro non ha niente”. Ma che ne sanno i giornalisti che si collegano da Napoli ed esordiscono con “siamo sfortunati, ora non c’è nessuno per strada!”, che ne sanno quelli che organizzano duelli in tv per esibire a tutti i costi l’intramontabile scontro nord-sud?

Nei vicoli dei quartieri le persone affacciate ai balconi e alle finestre sono molto meglio di Google Maps. Con qualcuno parliamo dei bonus dei Comuni, molti ne hanno fatto richiesta, ma non hanno ancora avuto notizie. Ma nessuno si lamenta, sono ben consapevoli della complessità della situazione, dicono solo “ch’amma fà, aspettamm’”. E aspettamm’.

Se hai bisogno di un aiuto oppure se ti va di darci una mano, chiamaci! Queste sono le quattro attività pratiche abbiamo messo in campo per affrontare questa emergenza: bit.ly/2Wyl4mj

