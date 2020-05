Inizia la fase 2 della solidarietà!

Abbiamo distribuito 1000 mascherine ai medici di base, alle residenze psichiatriche, ai lavoratori dei supermercati e ai commercianti!

La solidarietà dal basso non si ferma nemmeno con l'inizio della Fase 2: oltre ai più di 895 pacchi alimentari distribuiti, grazie alla campagna di crowdfunding "Durante l'emergenza attiviamo la solidarietà" lanciata più di un mese fa, la comunità dell'Ex OPG "Je so' pazzo" e di Potere al Popolo - Napoli è riuscita anche ad acquistare 2650 mascherine da distribuire a chi in questi giorni di emergenza sanitaria e sociale si trova in prima linea, molto spesso abbandonato dalle istituzioni!

Nell'ultima settimana abbiamo iniziato la distribuzione che nelle prossime settimane continuerà, individuando i settori in cui i DPI continuano ad essere evidentemente carenti anche in questa Fase 2:

👨🏻‍⚕️ 150 mascherine sono state distribuite ai medici di base dell'ASL Napoli 1!

I Medici di Base, infatti, hanno denunciato fin da subito la gravissima indifferenza istituzionale nei loro confronti, pagata soprattutto con una grave carenza di DPI, che ha limitato soprattutto a insufficienti consulenze telefoniche la loro azione, mentre la medicina territoriale si dimostra sempre più il perno di un servizio sanitario efficace nel prevenire le conseguenze più gravi del Covid;

🏥 500 mascherine sono state distribuite agli ospiti e ai lavoratori delle SIR, residenze per la riabilitazione psichiatrica!

Perché nessuno resti indietro, perché siano garantite l'autonomia e la sicurezza di chi è portatore di sofferenza psichica e la sicurezza di chi è deputato all'assistenza e alla riabilitazione, perché si tutelino quelle strutture residenziali, quelle comunità che, come le case di riposo per anziani in Lombardia, rischiano concretamente di diventare focolai esplosivi di contagio;

🛒 200 mascherine sono state distribuite alle lavoratrici e ai lavoratori dei supermercati!

In alcuni casi i ritardi nella distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale hanno messo a repentaglio la salute di chi in questi giorni ha continuato ad andare a lavorare e a stare in contatto con moltissime altre persone. Per questo motivo 150 sono state donate ai commercianti del quartiere di Materdei.

Pur consapevoli che la nostra azione è solo una goccia in mezzo al mare pensiamo che sia fondamentale individuare e rendere evidenti alle istituzioni i "tasti dolenti" della gestione dell'emergenza. Rifiutiamo infatti un'azione politica che si concentra solo ed esclusivamente sugli ospedali, perché crediamo che sia necessario mettere in sicurezza anche i nostri territori, i nostri quartieri, le nostre comunità, i nostri luoghi di lavoro. La dignità di chi si sta esponendo a un rischio maggiore di contagio passa prioritariamente dal loro riconoscimento, dall'ascolto del loro bisogni, dalla solidarietà e dall'aiuto concreto!

