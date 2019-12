Basta parole, vogliamo i documenti! Corteo cittadino, 7 dicembre!

📢 BASTA PAROLE, VOGLIAMO I DOCUMENTI!

SABATO 7 DICEMBRE ALLE 10 A PIAZZA GARIBALDI!



Cambiano i governi e ministri dell'interno, ma non cambiano le politiche contro i migranti, i rifugiati e le fasce più deboli della popolazione!



Le nostre vite non possono più aspettare, scendiamo in piazza per richiedere l'immediata abrogazione dei decreti sicurezza e contro le procedure illegittime dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, che attraverso la macchina della burocrazia continua a tenere in un limbo giuridico la vita di centinaia di persone e non garantisce ai richiedenti protezione internazionale di accedere all'istituto della protezione internazionale come sancito dalla Costituzione e dalle leggi attualmente in vigore.



Avere il permesso di soggiorno significa poter accedere al sistema sanitario, all'istruzione, al riconoscimento dei figli; avere il permesso di soggiorno significa poter contrattare un giusto salario sul posto di lavoro e una possibilità in più per ribellarsi allo sfruttamento , significa potersi spostare liberamente sul territorio, significa avere l'opportunità di condurre una vita dignitosa e non essere condannati a vivere come fantasmi nei ghetti delle nostre città.



Contro chi ci vuole dividere in neri e bianchi,

contro chi ci vuole dividere in regolari e irregolari,

contro chi ci vuole dividere in italiani e stranieri,

rispondiamo UNITI!

Perché la lotta per i documenti è la lotta di noi tutti contro chi ci sfrutta e ci vuole sempre più poveri!



PERMESSO DI SOGGIORNO PER TUTTI SUBITO!



Movimento Migranti e Rifugiati Napoli

Ex OPG Occupato - Je so' pazzo