COSA STA SUCCEDENDO IN PALESTINA? RICOSTRUIAMO INSIEME LA VERITÁ!

DA 73 ANNI ISRAELE OCCUPA. DA 73 ANNI PALESTINA RESISTE!





Stanno facendo il giro del mondo le immagini brutali dell’esproprio di case del villaggio di Sheikh Jarrah, dell’attacco sulla spianata delle moschee nella chiusura del Ramadan, dei bombardamenti a Gaza. Dovrebbero parlare da sole, insieme al numero di morti palestinesi, ma la stampa occidentale, come sempre, sta stravolgendo la realtà dei fatti su chi è il carnefice e chi sono gli oppressi che stanno resistendo, riprendendo acriticamente la narrazione dello Stato di Israele.



Sentiamo dire spesso, infatti, che la “questione israelo-palestinese” è troppo complicata e bisognerebbe “fare silenzio”, invece di prendere posizione.

Noi pensiamo tutto il contrario: restare in silenzio di fronte alle politiche di Israele che anche Human Rights Watch ha definito "di apartheid", a politiche di pulizia etnica, di fronte ai bombardamenti, significa essere complici! Informarsi sui fatti storici per capire cosa sta succedendo nel presente è il minimo che possiamo fare per non farci trattare come dei burattini lobotomizzati!



Dopo la doverosa giornata di solidarietà al popolo palestinese - che ha visto migliaia e migliaia di persone scendere in piazza - vogliamo incontrarci e confrontarci per ricostruire la storia che c’è dietro quest’ultima escalation militare israeliana, per analizzare i motivi per cui il Governo Netanyahu ha dato quest’accelerata, ma anche per diffondere la storia della longeva e tenace resistenza di un popolo da cui abbiamo solo da imparare!

Con Vittorio Arrigoni e Alì Oraney nel cuore!

🔻Programma 🔺

🎙h. 17:30 approfondimento e dibattito con:

- Eduardo Castaldo, vincitore World Press Photo

- Centro Culturale Handala Ali

🔊 A seguire DJ set di MC2C per chiacchierare in mascher(in)a e passi di danza