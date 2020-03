Tutto ciò che vogliamo dirvi sul Coronavirus!

TUTTO CIÒ CHE VOGLIAMO DIRVI SUL CORONAVIRUS!

UNA PREMESSA

In questo documento non troverete un compendio di virologia,di epidemiologia o di igiene.

Di articoli del genere in queste settimane ne circolano fin troppi. La loro qualità è varia, l'utilità concreta quantomeno dubbia.

Ciò che ci serve è piuttosto la chiave per saper leggere cosa stia accadendo nella dimensione politico-sociale del nostro paese, d'un tratto precipitato nella “Psicosi Coronavirus”, imparando a separare l'allerta dalla faziosità, la rassicurazione dal pressapochismo, la convinzione delle proprie idee dalla strumentalizzazione politica della paura altrui.

Non siamo di quelli che deridono chi è in panico, perché abbiamo profondo rispetto per chi soffre e sappiamo che anche trovarsi da soli a fronteggiare i propri incubi comporta una profonda angoscia per sé stessi e i propri cari. Proprio per questa ragione pensiamo che per certi versi questo nostro contributo arrivi troppo presto. Questo è ancora il tempo delle file in farmacia alla ricerca dell'ultima boccettina di Amuchina, delle corse sui bus con una mascherina stra-usata o uno sciarpone sporco a nascondere il viso.

Riteniamo che diffondere consapevolezza e non mero terrore sia il compito di una sanità pubblica che si ponga come risorsa e garanzia della popolazione, non solo per la cura e l'assistenza di ogni cittadino, ma anche e soprattutto per la formazione, l'informazione del nostro popolo, unica leva possibile per la prevenzione efficace di qualsiasi stato di malattia, la tutela del nostro stato di benessere psicofisico collettivo. Proprio in questo senso sappiamo che c'è ancora tanta, tanta strada da fare ed è la ragione per cui ci siamo decisi a scrivere quanto segue.

CHIAMIAMO LE COSE CON IL LORO NOME

Virus e Patologia

Quello che abbiamo imparato a chiamare “Coronavirus” ha in realtà un nome ben più preciso: SARS-CoV-2. Nasce da una variazione genetica del Coronavirus della SARS, non troppo pericoloso per la vita umana ma particolarmente rapido nel trasferirsi di uomo in uomo. Secondo le evidenze di queste primi due mesi di osservazione e studi, indubbiamente troppo precoci per essere date per stabili nel lungo periodo e dunque per certe, il SARS-CoV-2 non ha la capacità di mutare rapidamente il suo corredo genetico. Questo significa che, davanti alle risorse di cui dispone l'uomo, il suo potenziale contagioso sarebbe destinato ad un naturale esaurimento, di pari passo con un naturale sviluppo di risposte immunitarie individuali efficaci o di un vaccino che potrà coprire grandi fette di popolazione, indipendentemente dalla loro esposizione al virus, consentendo così il contenimento e poi l'esaurimento dei contagi.

A rendere preoccupante il virus è dunque soprattutto la sua capacità di diffusione, mentre decisamente meno pericolosa è la forma stessa della patologia che provoca, chiamata tecnicamente COVID-19. Ed è infatti sul nodo della contagiosità che la comunità scientifica internazionale è andata in allerta fin dalle prime battute di questo fenomeno, comunicando il rischio di un'ondata che avrebbe potuto interessare molti paesi del mondo a partire dall'osservazione delle prime trasmissioni a Wuhan, in Cina.

I sintomi del COVID-19 sono mediamente blandi, comuni e non rischiosi per la vita, nonostante il tasso di mortalità registrato e la necessità di ricorrere all'ospedalizzazione appaiano comunque più alti di una comune influenza stagionale.

Ci sono, tuttavia, alcuni “però” da tenere in considerazione. Il primo: in Medicina di Comunità si ragiona sui grandi numeri e nell'interesse dell'intera collettività, per cui quanto più il virus si propaga, tanto più è probabile che possa arrivare a colpire grandi numeri di soggetti fragili, primi fra tutti, come ormai abbiamo imparato, anziani e immunodepressi, più a rischio per conseguenze gravi e infauste, secondarie alla patologia. Questa è la ragione per cui si sta provando a circoscrivere le aree colpite dal contagio, onde evitare che restino coinvolte zone sempre più diffuse e vaste del globo.

Il secondo “però” riguarda la previsione di come possa evolvere, nei casi più pessimistici, lo “scontro” attualmente in atto fra Uomo e Virus: prevenire eventuali inversioni dei rapporti di forza fra l'uno e l'altro, ad esempio per un aumento naturale della sua virulenza, necessita di limitare il prima possibile il “punto forte” del virus, dunque proprio la sua trasmissibilità.

Terzo e ultimo elemento da considerare: quanto più si diffonde l'infezione, tanto più è possibile che grandi numeri di uomini e donne si ammalino: questo è un potenziale, grave danno per un qualsiasi sistema sociale: non solo la morte dei più “sfortunati”, ma i costi diretti dei controlli preventivi e dell'assistenza, delle cure sanitarie, i costi indiretti causati dal rallentamento o dallo stop di diversi settori produttivi, sono un rischio da limitare, per evitare contraccolpi sull'economia e sui sistemi finanziari dei vari stati coinvolti, un sovraccarico ed un cortocircuito di tutti i servizi e del welfare.

Su tutte queste variabili e sulle politiche da mettere in campo per limitare al massimo i danni, si sta giocando la tenuta politica del nostro paese e dell'attuale governo. Non sono solo in gioco le nostre condizioni di vita concrete, ma anche e soprattutto il destino politico dei vari partiti che occupano i palazzi del governo centrale e delle varie regioni coinvolte. Tutto ciò di poco chiaro che sta riguardando la gestione dell'emergenza ed il dibattito pubblico degli ultimi giorni, in fondo, diventa all'improvviso comprensibile nel momento in cui si impara a leggere fra le righe di interessi politici che non necessariamente sono i nostri. Troppo spesso le contrapposizioni ed i toni accesi fra le varie autorità coinvolte vengono scambiati per una reazione sincera di pericolo per la nostra salute, quando al contrario, troppo spesso, ad essere difese sono semplicemente posizioni e visioni della gestione della cosa pubblica opposte fra loro. Niente, dunque, che riguardi strettamente il nostro attuale stato di salute.

Prevenzione primaria, prevenzione secondaria e cure

Anche su questi concetti la confusione è tanta, mentre sarebbe utile che ognuno di noi fosse pienamente consapevole di cosa gli sia richiesto e del perché ogni passaggio da seguire sia utile e fondamentale.

La prevenzione primaria

Prevenire un qualsiasi stato di malattia è decisamente meglio che curarlo, sia in termini di costi vivi che di ricadute sociali per tutti quanti noi.

Questa è la ragione per cui le misure più importanti da applicare sono quelle volte a limitare la trasmissione del virus, attraverso l'impegno del più grande numero di persone ancora non contagiate. Si parla, in questo caso, di “prevenzione primaria”.

Il famoso documento in 10 punti del Ministero della Salute, che è rimbalzato di scuola in scuola, di ufficio in ufficio, arrivando nelle mail, sulle bacheche social e nelle chat più private di ognuno di noi, è quella che ci riguarda più da vicino.

Lavare le mani, disinfettare le superfici, starnutire nel gomito... Ormai le conosciamo tutti a memoria! Si tratta dell'argine più importante, il primo, per tutelare la propria e l'altrui salute, ma soprattutto per fare in modo che il sistema di assistenza sanitaria non si ingolfi di un numero eccessivo di casi evitabili, né diventi un incubatore involontario di virus e di nuovi contagi. A fronte di questi scenari, infatti, non tutti i nostri ospedali potrebbero reggere e garantire cure adeguate a chi può averne invece reale bisogno.

Tuttavia, una qualsiasi misura di “prevenzione primaria” è tanto efficace quanto alto è il numero di persone che vi aderiscono. Se le dieci norme da tenere venissero seguite da un numero esiguo di persone, infatti, i loro sforzi migliori sarebbero immediatamente vanificati. Dunque qual è il cortocircuito che stiamo vivendo in queste settimane? È che invece di spiegarci a chiare lettere a cosa serva attenersi alle indicazioni che ci arrivano dal Ministero della Salute, invece di stimolare la nostra aderenza consapevole attraverso un programma chiaro e capillare di educazione sanitaria, si preferisce tenerci ignari della logica che sottende queste misure e far leva semplicemente sulla nostra paura o sulla nostra confusione, su un'ubbidienza cieca e di massa dettata dal nostro panico comune. Lavare le mani o coprire la bocca quando si starnutisce – che, intendiamoci, sono sicuramente importanti, sempre! - sembrano essere diventate improvvisamente questioni di vita o di morte, cosicché assistiamo da giorni e giorni alla contesa più disperata di gel disinfettante e mascherine, mentre le imprese produttrici sentitamente ringraziano, dal momento che non hanno perso tempo ad adattare i prezzi di questi articoli alla domanda e all'urgenza del nostro bisogno (indotto)!

Come se ciò non bastasse c'è qualcos'altro che non ci dicono: se è ormai chiaro che la “prevenzione primaria” è un intervento di sanità pubblica sulla popolazione, su tutti quanti noi, come mai, allora, sembra essere un nostro affare privato? Come mai questi costi – seppur minimi nella maggior parte dei casi – sono totalmente scaricati sulle nostre tasche e sui nostri risparmi? La verità è che dovrebbe essere lo stato a farsi carico di queste campagne di prevenzione, non solo sul piano economico, ma anche per quanto riguarda un'adeguata informazione e responsabilizzazione, una verifica della efficace messa in atto delle diverse misure indicate. Questa è la ragione per cui oggigiorno impazzano ovunque le polemiche sulle sanificazioni di scuole, uffici pubblici e mezzi di trasporto, sulla mancata distribuzione di detergenti e mascherine negli ospedali e nelle scuole. Sembra una questione strumentale o marginale, ma non lo è affatto. Difendere un principio come quello della responsabilità dello stato sulle nostre condizioni di salute, allontana la cultura del “si salvi chi può” e dell'attenzione estrema allo “stile di vita” individuale, dunque è presupposto necessario per difendere il nostro diritto alla salute e ad una nostra piena tutela collettiva. Si tratta di un principio utile non solo a rafforzare la fiducia verso le istituzioni, ma anche a contrastare le diseguaglianze e le diffidenze che oggi separano e contrappongono chi può spendere 100 euro per un flaconcino di Amuchina e chi non se lo può permettere, chi segue alla lettera le indicazioni e chi non lo fa, perché non ne comprende l'importanza o non ha abbastanza soldi da spendere.

In fondo si tratta solo di pretendere una comune tutela, di un esercizio e di una pretesa di vera e propria democrazia.

Perché ci teniamo a specificare tutto questo? Perché è soprattutto sulle altre misure di “prevenzione primaria” (quarantena obbligatoria, cordoni sanitari, limitazione della mobilità interna ed esterna alle aree contagiate, ecc) che si sta giocando una partita realmente importante per le classi popolari e per i loro risparmi privati.

In questi casi, infatti, la finalità preventiva è duplice: da un lato proteggere i soggetti più a rischio da eventuali contagi, dall'altro evitare che la popolazione sana diventi involontario vettore del virus. Tuttavia è su queste misure che si rende più evidente quanta spesa pubblica sia scivolata sui nostri salvadanai! Quanto costa tenere i figli a casa, lontano da scuola, mentre si è costretti a lavorare? Mentre molte aziende ricorrono allo “Smart Working” per tenere a casa i propri lavoratori più tutelati, perché i più ricattabili sono ancora costretti ad un più rischioso lavoro in presenza o, peggio, ad assenze imposte e non retribuite? In mancanza di qualunque misura di tutela del lavoro, si sta impropriamente attingendo a ferie e aspettative imposte, se non al decurtamento improprio di giornate di malattia. Si tratta di misure che ricadono impropriamente sulle spalle dei singoli lavoratori. E i rinnovi dei contratti più precari andati a farsi benedire? E le piccole imprese, le piccole botteghe costrette alla serrata, perché incapaci di reggere una sospensione “senza fine annunciata” delle proprie attività? I viaggi, le gite scolastiche annullate, le incette di beni di prima necessità, i debiti necessari a sopperire a questo o quel servizio pubblico sospeso, ridotto al lumicino o preso d'assalto da chi vive i nostri stessi bisogni indotti dal panico? Chi pagherà i costi più alti di questa fase di completa tilt? E quali interessi sono più protetti dalle istituzioni in questo momento? Mentre si blatera di No Tax Area per le regioni più produttive d'Italia, non si ha alcuna idea del destino che avrebbero quelle meridionali, nel caso in cui il contagio arrivasse prepotentemente fino alla punta dello stivale; così come a preoccupare le cariche istituzionali delle grandi città e delle regioni attualmente interessate dall'epidemia sono soprattutto le sorti dei grandi capitali: preoccuparsi dei contraccolpi della cancellazione del Salone del Mobile di Milano, senza mettere in pratica nessuna misura che alleggerisca la spesa privata delle classi popolari nel “qui e ora”, da parte del sindaco Sala, è ad esempio una precisa scelta di campo che non fa per niente i nostri interessi.Non è un caso che Potere al Popolo si stia organizzando, al contrario, per tutelare le fasce più deboli della popolazione, attraverso l'organizzazione dal basso di servizi di baby-sitting sociale ove le nostre Case del Popolo possono attivarsi, come nel caso di Bologna e di Pavia. Noi sappiamo chi è destinato a pagare il prezzo più alto di questa emergenza e sappiamo decisamente da che parte stare.

La prevenzione secondaria e le cure del COVID-19

Arriviamo al secondo step messo in campo dalle autorità sanitarie e dal governo: la “prevenzione secondaria”. Si tratta di applicare misure che individuino i soggetti contagiati quanto prima, possibilmente in anticipo rispetto a quadri clinici conclamati o alle complicazioni più gravi del COVID-19. Le misurazioni a tappeto della temperatura corporea e sottoporre le persone più probabilmente a rischio a tampone faringeo, vanno proprio incontro a questo secondo obiettivo di prevenzione.

E, ancora, c'è una stadiazione in 3 passaggi per chi si sottopone a screening mediante tampone, che distingue “casi sospetti” da “casi probabili” e “casi confermati”. Solo questi ultimi hanno una risposta positiva al test e conclamata infezione da SARS-CoV-2.

A seconda dei vari passaggi di questo mini-iter, sono previste misure di assistenza sanitaria differente, domiciliare o ospedaliera, che tengano presente un monitoraggio ed un adeguato contenimento dell'infezione per i soggetti affetti, oltre che una sufficiente “protezione” per chi sta loro intorno e per la salubrità degli stessi ambienti ospedalieri.

E chi alla fine dell'iter risulta affetto dal COVID-19? Nella grandissima parte dei casi basta semplicemente una quarantena al domicilio con monitoraggio da parte delle autorità sanitarie locali fino a risoluzione dei sintomi, mentre in ospedale è previsto che giungano solo coloro i quali presentano quadri clinici o complicazioni tali da richiedere assistenza, cure e monitoraggi continuativi in ambiente “protetto”, preso atto del fatto che le terapie somministrate non sono affatto specifiche per il Coronavirus, ma agiscono soprattutto sui sintomi e sul mantenimento ottimale dei parametri vitali del contagiato.

Basta ripercorrere all'indietro le tappe del vero e proprio terrorismo mediatico e in parte istituzionale (fatto, in quest'ultimo caso, soprattutto di reticenze e omissioni di informazioni, piuttosto che di titoli scandalistici e fake news) a cui siamo stati sottoposti in queste settimane, per comprendere che c'è stata buttata un'enorme quantità di fumo negli occhi. Mentre sulla stampa è stata gara aperta a chi batteva più “casi sospetti” in tempo reale, come se si trattasse di veri e propri untori, mentre il mainstream ci induce a guardare con angoscia e sospetto il vicino, il collega, il conoscente che si autodenunciano ponendosi in quarantena volontaria e precauzionale, la realtà dei fatti ci racconta che per il momento è tutto, globalmente, sotto controllo e che paradossalmente è quello che guardiamo maggiormente in cagnesco il “pezzo” più collaborativo e al sicuro della nostra popolazione.

Perché allora nessuno ci dice queste cose? Perché il nostro terrore ci spinge a obbedire ciecamente a qualsiasi indicazione, portandoci a dimenticare i veri problemi portati alla luce da questa epidemia: lo stato del Servizio Sanitario Nazionale e delle condizioni occupazionali dei lavoratori del settore, già sull'orlo del baratro nella gestione delle ordinarie pratiche di assistenza sanitaria, la gestione politicamente autoritaria dell'emergenza nel nostro paese, i tornaconti politici ed economici di chi oggi ci strumentalizza per portare acqua al mulino del proprio partito politico o della propria impresa privata.

L'UNICA VERA EMERGENZA NAZIONALE: LA CRISI DELLA SANITÀ PUBBLICA

Lo stato d'emergenza nazionale

E così, preso atto che le misure che più fanno rumore sono in realtà di natura preventiva e cautelativa, la vera domanda da farsi è se sia stato davvero necessario dichiarare lo stato di emergenza nazionale e perché. Mentre scriviamo il contatore dei contagiati si approssima a 1577 casi, mentre quello dei morti a 34. Senza voler minimizzare nulla di tutto questo, appare chiaro che sui grandi numeri della popolazione attualmente presente in Italia, si tratta di poche, relativamente poche persone per spiegare una misura del genere.

Noi che viviamo in Campania, piuttosto, abbiamo già imparato a nostre spese che “emergenza” fa rima con “tenersi le mani libere”, perché come una continua emergenza sono stati trattati per decenni il ciclo dei rifiuti, le speculazioni edilizie a margine dei terremoti degli anni '80 a Napoli e in Irpinia, o ancora la frana di Sarno della fine degli anni '90, o la questione del risanamento della Terra dei Fuochi, con un conseguente massacro delle nostre vite, della nostra salute, dei nostri territori. “Emergenza” da noi significa veder esplodere numeri sempre più alti di tumori, quelli che a colpi di chemio e radioterapie hanno costretto i nostri familiari, i nostri affetti più cari, ad affollare le fila di quegli “immunodepressi” di cui troppo spesso, oggi, sentiamo parlare come vite umane di “serie B”.

“Emergenza” significa, da parte di chi ci governa, darsi un auto-avallo per andare in deroga a qualsiasi norma e a qualsiasi legge. Poter sfornare Decreti Legge senza coinvolgere il Parlamento, spendere denaro pubblico senza dover pubblicare bandi, fare gare d'appalto trasparenti e dover dare conto a nessuno di quanto e come si spenda, negare qualunque controllo dal basso e qualunque tracciabilità postuma di tutte le proprie azioni.

Cosa c'entra l'Autonomia Differenziata col Coronavirus?

Se il governo Conte ha fatto rapidamente ricorso a questa misura, dunque, non è per il reale dilagare dell'epidemia, bensì perché, per come è attualmente organizzato il nostro Servizio Sanitario Nazionale, per i poteri amministrativi, gestionali e decisionali attualmente delocalizzati su governi regionali e le amministrazioni locali, non è strutturalmente possibile, oggi, governare in maniera omogenea ed efficace il contrasto ad un eventuale contagio di massa su tutto il territorio nazionale.

Davanti ad un quadro così frammentato, che ha reso la minaccia annunciata del Coronavirus un vero e proprio psicodramma collettivo, c'è però chi continua a negare l'evidenza e a spingere, in virtù dei propri interessi politici, in direzione ostinata e contraria. Parliamo dei governatori regionali Bonaccini (PD) in Emilia-Romagna, Zaia (Lega) in Veneto, Fontana (Lega) in Lombardia, ma anche dello stesso Ministro per gli Affari Regionali Boccia (PD). Stampiamoci in testa questi nomi e questi partiti, perché sono quelli che ci chiedevano e continueranno a chiederci domani, di dare l'ennesimo colpo alla governabilità del nostro paese e del nostro welfare, a qualsiasi principio di eguaglianza e solidarietà sociale, in nome della loro Autonomia Differenziata.

La posta in gioco è veramente alta: si tratta della volontà di cancellare, con un colpo di spugna, la possibilità che in tutte le regioni dello stivale siano garantiti lo stesso tipo di servizi, in particolar modo per quanto concerne istruzione e sanità pubblica.

I litigi, gli attacchi pubblici, lo scaricabarile fra figure istituzionali diverse ed egualmente distanti da noi, dai nostri interessi, che ci spingono al tifo o allo scetticismo, al panico di non sapere cosa pensare e di chi fidarsi, si spiegano nel momento in cui ci si rende conto che, nella sfortuna, il Coronavirus ha avuto il “pregio” di costringerci ad un terribile bagno di realtà, proprio mentre l'Autonomia Differenziata si apprestava ad essere strappata e a diventare realtà.

Eppure nessuno di loro si rende conto che queste quotidiane contese fanno danni enormi alla stessa tenuta della nostra sanità pubblica e della democrazia: Burioni contro Gismondo a dare il colpo di grazia ad una comunità scientifica già abbondantemente screditata, Salvini contro Conte, Conte contro Fontana, Renzi con tutti e contro tutti, le scenette dello stesso Fontana che parla coperto da una mascherina davanti a una webcam o dipinge i cinesi come notori mangiatori di topi vivi, e via discorrendo, sono il teatrino tragicomico della distanza siderale che si è prodotta fra tutti quanti noi e chi ci rappresenta in politica. Un teatrino delle cui spese, però, siamo chiamati a rispondere tutti.

Ma ci sarà pure qualcosa che accomuna questi attori politici, seppur differentemente? Sì, certo: è l'utilizzo a proprio piacimento e per un ritorno proprio, della nostra paura. Eppure è proprio la naturale reazione del “si salvi chi può”, del “faccio da me” che è conseguita a questi continui duelli istituzionali, a mettere davvero a rischio la nostra salute collettiva, come nel caso dei ritardi e dei mancati controlli a cui abbiamo assistito nella organizzazione delle aree di quarantena in Veneto e Lombardia.

Non sono forse da considerarsi come piccoli atti criminosi le fughe clandestine dalle aree di quarantena e isolamento, i ritorni a casa, prevalentemente al Sud, di lavoratori e studenti fuorisede che risiedevano nelle aree colpite dai primi contagi? Se nel nostro paese fosse data dignità al principio di responsabilità sociale, se gli fosse data più importanza di quella che attualmente si conferisce a qualsiasi libertà individuale, questi comportamenti sarebbero stati prevenuti più efficacemente con campagne informative e di educazione sanitaria capillari, ma soprattutto sarebbero stati perseguiti a posteriori, avendo peraltro l'effetto di limitare le iniziative personali di chi oggi ha il terrore di qualsiasi turista o studente con accento settentrionale e se la prende con lui, ne limita i movimenti e le azioni quotidiane, anche se non proviene dalle aree colpite dal contagio.

Certo, per farlo, le autorità politiche e sanitarie locali non possono di certo “predicare bene e razzolare male”, per cui tanto vale chiudere un occhio, pur di utilizzare strumentalmente persino i ritardi nell'applicazione di alcune misure precauzionali ordinate dal governo, nel braccio di ferro attualmente in atto fra esso e regioni.

In fondo, però, si tratta di una storia vecchia, che pur avendo trovato il suo epilogo più grave e lampante solo oggi, si trascina da ben più lontano. Il contenzioso, ancora una volta strumentalizzato dalla politica istituzionale per anni e per diverse campagne elettorali, a proposito dell'obbligo vaccinale, in fondo, ci sbatte in faccia la stessa, identica contraddizione, lasciandoci peraltro davanti a istituzioni sempre meno autorevoli nel prendere parola sui temi di salute collettiva.

Lo stato in cui versa il Servizio Sanitario Nazionale

Chiudiamo questa parentesi su “quello che non ci dicono” accendendo rapidamente i riflettori sulla vera emergenza del nostro paese: lo stato comatoso in cui versa il Servizio Sanitario Nazionale.

Si parla di 37 miliardi di finanziamenti in meno nel periodo 2010-2019, con una crescita contemporanea del fabbisogno sanitario di 9 miliardi. O, ancora, di una spesa sanitaria pari al 6,6% del PIL per il 2020, che scenderà al 6,5% e al 6,4%, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.

Di 70.000 posti letto tagliati negli ultimi 10 anni, di un totale di soli 5090 posti letto di terapia intensiva attualmente attivi in tutto il paese, che dovrebbero soddisfare il fabbisogno ordinario di cure, oltre a quel 20% di casi di COVID-19 per i quali è previsto questo tipo di assistenza ospedaliera. Infine, parliamo di una carenza di operatori sanitari di circa 50.000 unità, calcolata su ritmi ordinari di lavoro, non di certo quelli richiesti oggi per contenere con tutti gli sforzi possibili il rischio di scivolare verso una vera e propria epidemia. Infine, parliamo dell'emersione di situazioni strutturali tragiche per i servizi di molte regioni del Sud Italia, prima fra tutte la Calabria, che per stessa ammissione del Ministro Speranza, non è affatto pronta a far fronte ad un eventuale contagio da Coronavirus.

Lasciarci spaventare per cose inutili e sotto controllo, dunque, è l'unico modo che i partiti che hanno governato negli ultimi 15 anni almeno hanno per occultare questo disastro. Per scaricarsi di dosso responsabilità, per impedirci di prendercela coi veri responsabili delle nostre sofferenze e delle privazioni e dei rischi a cui siamo sottoposti, per aprire gli occhi e cominciare a rivendicare davvero ciò che ci spetta.

ALCUNE RIFLESSIONI FINALI E LE NOSTRE PROPOSTE

La paura della morte, di un evento avverso e imponderabile, sconosciuto, che non si può gestire autonomamente, che non si può scansare nemmeno pagando tutto l'oro del mondo, ci ha sbattuto in faccia, d'improvviso, una serie di consapevolezze: che nessuno può sentirsi al sicuro, che ci sono cose che non si possono comprare, che siamo tutti dannatamente fragili davanti a un pericolo più grande di noi, ma soprattutto che nessuno può salvarsi da solo, siamo tutti strettamente interconnessi, dipendenti gli uni dagli altri nelle proprie sorti, legati insieme da un filo invisibile, al netto del proprio status socio-economico e culturale, dei luoghi e la cerchia di persone che si sceglie coscientemente di frequentare.

Questa è a nostro avviso la lezione più grande da prendersi dall'Emergenza Coronavirus. L'individualizzazione sempre più estrema, macerarsi in un inspiegabile senso di insicurezza e di paura dell'Altro, di competizione e sfiducia, anche quando non c'è nessun pericolo reale in vista, non fanno altro che alimentare reazioni di pancia inefficaci, che ci spingono a prendercela con chi è più simile a noi e paga il nostro stesso prezzo per un rischio causato dai tagli indiscriminati ai servizi sanitari che non abbiamo deciso né di sferrare né di subire.

Abbiamo visto un'aggressività immotivata verso cinesi e orientali di qualsiasi nazionalità, quando il virus sembrava lontano da noi e quando davvero non c'era alcun bisogno di inventarsi nemici in carne e ossa contro cui scagliare le proprie paure.

Abbiamo visto scorrere sui nostri teleschermi le immagini lontane di una nave da crociera fermata a largo delle coste giapponesi, senza immaginare che sarebbero bastate poche settimane per vedere il governatore della Sicilia Musumeci (FdI) tenere in ostaggio 194 naufraghi della Sea Watch, per una quarantena imposta e del tutto immotivata, dal momento che è chiaro a tutti che non è in Africa che esistono focolai epidemici di Coronavirus, bensì proprio all'interno dei nostri confini nazionali.

Ci siamo resi conto che i confini politici e quelli amministrativi non sono e non potranno essere mai barriere invalicabili, non lo sarebbero nemmeno se si continuassero a costruire muri per separare fisicamente territori che l'uomo stesso ha deciso essere stranieri, gli uni rispetto agli altri. Ed è bastato un virus di dimensioni infinitesimali per dimostrarci che minime sono ormai le distanze geografiche, anche quelle fra Cina e Italia, figurarsi quelle fra Veneto e Puglia, fra Lombardia e Campania o Calabria.

Arriverà il tempo della razionalità, quello per cui tutto questo ci sembrerà d'un tratto assurdo, grazie a ciò che abbiamo finalmente appreso, nostro malgrado, sbattendoci contro la faccia.

E arriverà il tempo ancora più lontano in cui ci farà ridere lo spessore politico di chi sul fuoco del razzismo e della sinofobia ha soffiato deliberatamente, pur di raggranellare consenso e voti; di chi ha continuato a strillare che davanti ad una seria minaccia per la salute di tutti valeva più il rispetto delle scadenze elettorali, di chi ha continuato a predicare l'opportunità di spacchettare la sanità pubblica italiana mentre appariva evidente anche agli occhi di un bambino che un servizio omogeneo nella sua qualità, nelle sue risorse e nel suo funzionamento ci avrebbe fatto decisamente più comodo.

Ci farà ridere chi ha provato a strumentalizzare il nostro panico in maniera opposta, proponendosi come argine rassicurante, dal polso fermo, ai nostri più bassi istinti e al pericoloso viurs.

Chi ci illudeva che fosse sufficiente sospendere i voli fra Italia e Cina per tenerci al sicuro, pensando che non sapessimo che sarebbe bastato a chiunque fare scalo altrove per viaggiare da un paese all'altro indisturbati; chi ha annullato il Capodanno cinese a Milano e nelle altre grandi città d'Italia per una misura simbolica da dare in pasto alla stampa e ai razzisti, credendo che non ci sentissimo presi in giro per quella che è stata semplicemente la privazione di una giornata di festa per comunità stabilmente innnervate in Italia da anni e anni.

Ci farà ridere la fake news del primato italiano nel mondo dell'isolamento del virus allo Spallanzani di Roma, con l'assunzione immediata di quella giovane ricercatrice precaria che in un battito di ciglia è diventata strumentalmente simbolo in carne e ossa di efficienza, sicurezza e orgoglio nazionale, volto a lasciarci crogiolare nell'illusione di una sanità eccellente e nella retorica sempreverde de “gli ultimi saranno i primi”.

Ci farà ridere, infine, lo scandalismo di una stampa, di una televisione, che ormai non ha proprio più niente che le accosti al termine “informazione”, che ci ha portati a guardare con sospetto il nostro vicino di casa, il compagno di banco, il collega della scrivania a fianco, che ci ha spinti a saccheggiare i supermercati come se fossimo prossimi a un'apocalisse, a vagare per le nostre strade travestiti da palombari, a scappare davanti a uno starnuto o a un colpo di tosse.

E quindi che si fa?

Dobbiamo pretendere ciò che ci è stato tolto o ciò che improvvisamente si è reso evidente a tutti noi nella sua fondamentale importanza, di sentirci realmente al sicuro già da domani in poi, con misure politiche e sociali che tutelino realmente il nostro diritto alla salute individuale e collettivo, dunque che si ripristini un servizio sanitario pubblico davvero degno di questo nome. Ne va delle nostre stesse sorti, delle nostre vite e per rendersene conto basta imparare a guardare anche ai processi politico-sociali che sono in corso in paesi lontani da noi.

Il caso degli Stati Uniti è l'emblema di quello a cui con tutte le nostre forze dobbiamo opporci: se dalla nostra abbiamo un servizio sanitario a pezzi ma pur sempre improntato all'universalismo e alla copertura di gran parte della spesa sanitaria da parte del pubblico, dall'altra parte dell'Atlantico lo stesso servizio si poggia preponderantemente su un sistema di polizze assicurative private.

Come la comunità scientifica ha già annunciato, l'eventuale arrivo del SARS-CoV-2 oltreoceano avrebbe conseguenze ben più nefaste di quelle che possiamo osservare o rischiamo in Italia: sarà probabilissima la “scelta” di tanti cittadini statunitensi di non denunciare un proprio eventuale contagio, di non richiedere cure, rischiando concretamente la morte e l'espansione a macchia d'olio dell'epidemia, pur di non andare incontro a spese private salatissime, per un ricovero o una qualsiasi forma di assistenza o per polizze che schizzerebbero alle stelle e che non potrebbero permettersi di pagare.

Perché tutto questo ci interessa? Perché anche in Italia si sta affacciando sempre più prepotente la cosiddetta “sanità integrativa”, quella che ormai viene chiamata “terza gamba” del nostro Servizio Sanitario Nazionale, a cui è stato lasciato sempre più spazio e margine di speculazione, mentre a piccoli pezzi il servizio pubblico veniva tagliato. Contrastare con forza questo processo è l'unico modo che abbiamo per poterci mettere in salvo da un destino fatto di disparità e privazione di diritti, basti pensare che già oggi la spesa diretta - dunque aggiuntiva alle tasse che paghiamo - di cui ci facciamo carico come cittadini, è pari a 40 miliardi di euro l'anno e cresce di 2 punti percentuali ogni anno, oltre al fatto che già 11 milioni di italiani hanno fatto ricorso ad un'assicurazione privata per poter ottimizzare la propria copertura sanitaria.

Il secondo caso a cui guardare è paradossalmente proprio quello della Cina. Flagellata dai gravi contraccolpi dell'epidemia di SARS del 2003, è dovuta correre ai ripari per sopperire alle gravi mancanze strutturali del suo servizio sanitario, avviando, fin dal 2009, una riforma espansiva dell'intero comparto. Pur trattandosi ancora oggi di un processo – evidentemente! - carente, soprattutto per quanto concerne gli investimenti in medicina preventiva e lo sviluppo dei servizi territoriali di comunità, si tratta della prova chiara del fatto che è possibile trasformare il cortocircuito dato da un evento avverso come un'epidemia, in una spinta politica positiva per poter strappare al proprio governo avanzamenti e diritti per tutta la popolazione.

Dunque ecco quello per cui varrebbe la pena di cominciare a lottare: un manifesto in dieci punti che, come quello del Ministero della Salute sul Coronavirus, è la migliore misura di prevenzione per la nostra salute collettiva!