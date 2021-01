DEFINITIVE LE CONDANNE A NAPOLI SOTTERRANEA PER SFRUTTAMENTO DEL LAVORO NERO! SCRIVIAMO INSIEME UN NUOVO FUTURO!

Oggi ci sembrano lontane quella paura che all'inizio di questa battaglia avevamo, quell'ansia che ti prende quando devi affrontare un nemico che ti sembra troppo potente.

Non è stato facile - non lo nascondiamo - cacciare via dalle nostre teste quell'idea per cui se hai un lavoro, uno qualsiasi, devi stare a ringraziare, che in fondo, ti stanno facendo un favore, perché non sei abbastanza bravo, preparato o" titolato" per poter avere un lavoro più dignitoso. L'idea che in fondo, la colpa è tua che non hai fatto abbastanza nella vita per meritarti un lavoro migliore e quindi devi stare zitto e accettare qualsiasi cosa.